Kriminal Daire Başkanlığı yangın bölgesini incelemeye aldı

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Alevleri söndürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere tüm yetkililer bir haftadır var gücüyle çalışıyor.





Dünyada alanında en iyisi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı yangın bölgesinde çalışmalara başladı. Dünya'da bir ilke imza atılarak kurulan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet Kriminal İnceleme biriminde görevli özel ekip son teknoloji cihazla donatılan araçlarıyla birlikte Antalya'nın Gündoğmuş İlçesine giderek detaylı teknik incelemelerde buluyor. AKİ ekibi detaylı incelemesinin ardından orman yangınlarının neden çıktığını ve sebeplerini raporlayım yetkililere sunacak.





AKİ ekipleri yangın bölgesinde incelemelerinin yanında AFAD, itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlarla ile birlikte yangın söndürme konusunda destek veriyor. Bununla birlikte yangına müdahale esnasında vatandaşların ve görevlilerin eldiven, maske ve göz damlası gibi ihtiyaçları da karşılıyor.