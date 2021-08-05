Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: 51 helikopter 20 uçakla sahadayız

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili gelinen son duruma ilişkin bilgi verirken muhalefetin tutumunu da eleştirerek,"Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, gibi sözlerle bir yalan terörü estiriliyor" dedi. Başkan Erdoğan, ortak canlı yayında Sabah Gazetesi
Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu
, ATV
Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Spor program sunucusu Çiğdem Ceylan, Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Erbay'ın ve A Haber
moderatörü Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
ZARAR TESPİTLERİ İLE İLGİLİ TALİMATLARI VERDİK:
Selin hemen ardından Rize
ve Arhavi
'ye gittik. Oradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gerek esnaf gerekse oradaki selin istila ettiği evlerin durumu çok manidardı, üzücüydü. Valilerimize zarar tespiti ve ödemelere başlanması talimatlarını verdik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içerisinde de TOKİ
olarak bu konutları bitirip Rize ve Arhavi'deki sahiplerine inşallah teslim edeceğiz.
ŞU AN BÖLGEDE 16 UÇAK VAR:
Yangın meselesine gelince, 8. gün ve bütün şiddetiyle devam ediyor. Otellerde kalanların tahliye edilmesi çalışmalarımız oldu. Denizden, karadan olsun boşaltma çalışmalarını gerçekleştirdik. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu yıl orman yangınlarında büyük artış yaşandı ve burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu 187 yangından şu anda 15'i devam ediyor. Ülkemizin önemli işadamlarından birkaçının sahibi olduğu termik santral var ki yanma tehdidiyle karşı karşıya. Gün boyu uçaklar, helikopterler söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı bir rüzgâr durumu söz konusu olmasa söndürmek tabii ki kolay olacak. Bu mücadeleyi sürdürürken bir taraftan rüzgâr tehdidiyle karşı karşıyasınız. Kozalaklarla beraber bu tehdidini genişleterek devam ettiriyor. Biz sadece bunlarla savaşmıyoruz, mücadele etmiyoruz. Bu ülkede muhalefet sizinle ayrı türlü bir mücadelenin içerisinde. 'Burada niye uçak, helikopter yok' gibi bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 51 helikopter, 9 İHA var. Bunlar devrede, çalışıyor. 850 arazöz var.
VATANDAŞLARIMIZI HİÇBİR ZAMAN KİMSESİZ BIRAKMADIK:
Biz birçok deprem olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Bingöl depremi, Simav depremi, tüm buralarda o yıkılan yerleri adeta sıfırladık ve onların yerine yepyeni TOKİ ile binalar yapıp sahiplerine verdik. Vatandaşlarımızı hiçbir zaman kimsesiz bırakmadık. Muhalefet konuşuyor da muhalefetin buralarda böyle bir derdi var mı? Ben hemen anında bu hafta içinde kalktım, gerekli talimatları verdim, evin içini bir defa donatacaksınız. 50 bin liraya kadar her türlü desteği vereceğiz dedik.
BİZİM CİĞERİMİZ DE YANIYOR:
Bizim bir talihsizliğimiz var; Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye
'de muhalefetin terörü esiyor. Amerika'da, Kanada'da, Rusya'da bu kadar yer yanar, böyle bir şey olmaz. Tam aksine, bize de ne düşer diye iktidarın yanında yer alır. Bizde maalesef bu yok. Biz şu anda elimizden geleni ardına koymadan yapmaya devam edeceğiz. Bugün YAŞ toplantımız vardı. YAŞ'ta üyemiz olan Dışişleri ve İçişleri bakanlarımıza 'Siz gelmeyin' dedim. Yarın MGK var, 'Siz bölgede kalın, çalışmalara devam edin' dedim. Bu arkadaşlarım 8 gündür tamamen bölgedeler. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Öyleyse biz elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız. Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir. Yalan terörü Türkiye'de var. Bu işi muhalefet yapıyor.
YERLEŞİM YERLERİNDE SORUMLULUK BELEDİYELERDE:
Devlet olarak tüm orman yangınlarının söndürülmesi bizim sorumluluğumuz. Ama yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin. Onlar burada acaba ne tür bir imkân seferber ettiler, şu an ne yapıyorlar? Biz devlet olarak ormanda mücadelemizi sürdürüyoruz.Orman teşkilatımızda 8 şehidimiz var. Devletin elindeki arazöz sayısı 637 adetti. 2021'de biz bu sayıyı 1078'e çıkardık. Su ikmal aracı 2002'de hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok ama 2021'de 2270 adet var.
BAY KEMAL, KAÇAK YAPILARIN SORUMLUSU SENSİN:
(Yanan alanlar imara açılacak iddiası) Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var: Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok. CHP'li belediyelerin ormandan yerler vermesi suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Marmaris'te, Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu? 19 yılda 5 milyon 400 bin ağaç diktik, dikmeye de devam ediyoruz.
BİZ DİMDİK BURADAYIZ, YALANLA YIKILMAYIZ
(SÖZDE yardım kampanyası için) Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, güçlüyüz. Onun karşısında da güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Türkiye artık özellikle de savunma sanayiinde çok farklı bir yere geldi. Daha Başbakan olmamıştım. Seçim kazanmıştık. Bush o zaman ABD'de iş başındaydı. Kendisine 'Biz ortağız. Ama terörle mücadelede bize İHA bile vermiyorsunuz' dedim. Bizim terör örgütleriyle mücadelede buna ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanı ise '48 saat içerisinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz' dedi. Geçici bir süre de olsa İHA'lardan verdiler. Bu, daha sonra bize BAYKAR'ı geliştirmemizi sağladı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Biz dimdik buradayız, yalanla yıkılmayız. Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye var. Hakikati görenler elinin tersi ile itiyor. Onlar ne derse desin biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.
ÇOK SAYIDA GENCİN MAĞDUR OLMASI ÖNLENECEK
SEÇİLME yaşını 18 indirdik. Aslında Z kuşağını tepeden tırnağa ören AK Parti iktidarı oldu. Biz gençliğimize güvendik, inandık. Dedik ki bu gençlik bu işi yapar. Örneğin benim partimden şu anda milletvekilleri içerisinde bu grubun içerisinde olanlar var. Sadece güvenmek yetmez, iş yükleyeceğiz. Bu sene üniversite imtihanlarda bir sıkıntı yaşandı. 170- 180 gibi durum. YÖK Başkanımızla konuyu görüştüm. Bir çalışma yaptılar, olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler. Özellikle koronavirüs salgını münasebetiyle süreci uzatma kararı aldık. Bu işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi gençlerimizin lehinde bitirmiş olacağız. Gençlerimizi sahiplenerek bu kuşağı diri tutmamız lazım. Kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım.
YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİZ
ZAMANINDA aldığımız tedbirlerle Türkiye Ekonomisi yüzde 1.8 oranında büyüdü. G7 ülkeleri içinde Çin'le birlikte en çok büyüyen ülke oldu. Yüzde 7 seviyesine ulaştık yıllık oranda. Sanayimiz bizi ihracatta rekorlarla daha da büyümeye teşvik ediyor. Beklenenin üzerinde 200'ün üzerine çıktık. 2019 üçüncü çeyreğinden bu yana. Yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi yakalayacağız yılın tamamında. Enflasyon noktasında da Ağustos'la birlikte düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirir.
METE BİZİ DUYGULANDIRDI
Tokyo Olimpiyatı'nı değerlendiren Başkan Erdoğan, "Mete'ninki şu yönüyle bizi çok duygulandırdı: Biz bir tarihi akışın içerisinden geliyoruz. Tarihe baktığınızda Osmanlı'nın bütün savaşlarında yay çok anlamlı" dedi.