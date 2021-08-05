Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: 51 helikopter 20 uçakla sahadayız

Giriş Tarihi: 5.8.2021

Orman yangınlarına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Erdoğan: Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Üzerine üzerine gidiyoruz. 20 uçak, 51 helikopterle çalışmalar sürüyor