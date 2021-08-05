CHP’li başkanın mültecilerle ilgili verdiği ırkçı kararına tepki

Mültecilere yönelik ırkçı söylemleriyle sürekli gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir skandala imza attı. Kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu. Başkan Özcan'ın önerisi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Mültecilere yönelik alınan ırkçı karara başta kendi partisinden olmak üzere birçok isimden tepki geldi.

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Gurup Başkanvekili Uğur Akbay, Cumhur İttifakı adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kararı aldıktan sonra sığınmacı statüsünde insanlar için bir sonraki adımınız ne olacak? Oksijenden de ücret alacak mısınız? Bolumuzun büyük problemlerini çözemediklerinden dolayı gündem olmak adına böyle bir çıkış yaptıklarını düşünüyoruz. Bu kararın gerek hukuken, gerek vicdanen, gerekse insanlık için uygun bulmuyoruz. Dünyanın neresinde böyle insanlık dışı bir uygulama var? Bolu Belediye Başkanı önerge hakkında konuşmamıza, söz almamıza dahi fırsat vermeyerek faşizanca hareket etmiş, şov amaçlı daha önceden hazırlanan çayları fırlatarak da korkarcasına meclisten kaçmıştır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli meclis üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

"CHP Genel Merkezi'nin 'olmaz' demesine rağmen Bolu Belediye Başkanı'nın ırkçı, nefret uygulaması Belediye Meclisinde kabul edildi. Kendi belediye başkanına söz geçiremeyen, kendi krizini çözemeyen, hiçbir konuda net bir duruşu olmayan bu CHP yönetimi mi ülkemizde sorun çözecek, kriz yönetecek?!"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan:

"Tanju Özcan isimli ahlaksız faşisti milletin iradesine yaptığı saygısızca tavır için kınıyor, hedef haline getirdiği mazlumların ahına havale ediyorum!"

Öğretim Üyesi Murat Yılmaz:

"CHP ve İyi Parti'nin belediyelerde ilk nasyonel sosyalist, yani Nazi uygulama denemesi. Bakalım Nazi uygulaması diğer CHP'li belediyelere de örnek olacak mı?"

Öğretim Üyesi Hasan Nuri Yaşar:

"Bu bir deneme sanırım. İleride millet ittifakından olmayanlar için de su veya başka bir hizmetin parasını artırmayacaklarının garantisi ne? Bence bu hastalıklı kafa ile yaparlar, yapacaklar."