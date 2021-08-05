Olan biten açıkça 5. kol faaliyetidir

Türkıye'nin
son günlerde yaşadığı orman yangınları ve sel felaketlerinin ardından sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarına değinen AK Parti
Grup Başkanvekili Mahir Ünal
, sosyal medya düzenlemesine ilişkin hem AK Parti'nin hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
'nın çalıştığını ifade etti. Ünal, büyük ölçüde çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Ekim ayı geldiğinde tüm taraflarla, paydaşlarla görüşmeler tamamlanmış olarak yasal düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal medyada Türkiye
'ye karşı açık saldırı olduğunu belirten Ünal, "Beşinci kol faaliyeti dediğimiz eş güdümlü ve dış güdümlü bir algı çalışması ile Türkiye karşı karşıya. 5. kol faaliyetinin temel amacı da zaten demokrasiye müdahale zemini hazırlamak" dedi.
Ünal, deprem, sel gibi afetlere devletin anında müdahale ettiğini belirterek, buna karşın sosyal medyada anında bir dezenformasyonun başladığını dile getirdi. Ünal, "Bütün bunların üzerinden yoğun bir dezenformasyon algı üzerinden itibarsızlaştırma başlıyor. Asıl amaç muhalefet partisi genel başkanının uzun süreden beri ısrar ile işlediği Türkiye yönetilemiyor algısını oluşturmak" diye konuştu.