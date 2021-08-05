Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 5.8.2021 18:33 Son Güncelleme: 5.8.2021 18:34

Son Dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel anlamda 1 yılı aşkın süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisiyle ilgili “corona virüsü son dakika” başlığı altında günlük son durum verileri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugünkü corona virüsü testi yapılanlar arasından 26 bin 822 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu verileri güncel korona son durum ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler ise "5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor.

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

5 Ağustos koronavirüs tablosu detayları Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden henüz duyurulmadı. 5 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 822

VEFAT SAYISI: 122

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096



3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 832

VEFAT SAYISI: 126

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243

2 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 898

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 20 bin 890

VEFAT SAYISI: 96

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539

31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 332

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107

30 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 083

VEFAT SAYISI: 69

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752

29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 161

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA