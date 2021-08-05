Son Dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu verileri güncel korona son durum ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler ise "5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor.
5 Ağustos koronavirüs tablosu detayları Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden henüz duyurulmadı. 5 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243
VAKA SAYISI: 22 bin 898
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947
VAKA SAYISI: 20 bin 890
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539
VAKA SAYISI: 22 bin 332
VEFAT SAYISI: 79
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107