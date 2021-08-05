Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz

"YARIN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz.