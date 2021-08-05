Son dakika: Yangınla mücadelede son durum! İki bakandan Marmaris’te önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu paylaşıyor.

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"YANAN YERLER TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"28 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.

"AKDENİZ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE BİRLİĞİ KURULACAK"

Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği adı altında bir birliğin kurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu Akdeniz İklim Kuşağı'ndaki ülkelerle de paylaşacağız.

Mücadelede ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman teşkilatımız, yeşil vatanı korumak için mücadele ediyor. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamaları dikkate alsınlar."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Bir taraftan yangınla mücadele aynı disiplinle devam ediyor, bir yandan da vatandaşlarımızın yangındaki zararlarını karşılıyoruz. Muğla'da 11 bin 844 hanedeki vatandaşlarınmız tahliye edildi."