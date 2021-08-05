Son dakika: Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altında

Son dakika haberleri: Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede turistik mahallelere de yayılan alevler, ekiplerin yoğun gayreti sonucu söndürüldü, soğutma çalışması yapılıyor.
6 MAHALLEDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Ekipler ve yöre halkı, yangına karşı seferber oldu. Osmaniye, Turunç, Bayır, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut mahallelerinde etkili olan yangına havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda bütün bölgelerde alevler kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangın etkili olduğu Marmaris merkez ve mahallelerinde soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Yangından etkilenen mahallelerde ise bahçe ve evlerde tadilat çalışması yapılıyor. Yöre halkının ihtiyaçları karşılanıyor.
Marmaris'ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video
Öte yandan, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris'te yangının sona erdiğini ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı.