Son dakika: Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altında

6 MAHALLEDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler ve yöre halkı, yangına karşı seferber oldu. Osmaniye, Turunç, Bayır, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut mahallelerinde etkili olan yangına havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda bütün bölgelerde alevler kontrol altına alındı.