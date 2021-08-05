Son dakika: Zihinsel engelli genç kız bulundu

Ankara'da, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'dan (26) güzel sabah karşı geldi. şirin bulunarak ailesine teslim edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, çarşamba günü annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı.

O sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve giren anne Erbil geri döndüğünde kızını bulamadı. Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil, yine bulamayınca babasına haber vererek, polise kayıp müracaatında bulunmuştu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Şirin, arkadaşının telefonuna Bir 'zorla tutuluyorum' şeklindeki mesajın ardından tekrar 'Ben yalnızım, yeri bilmiyorum' mesajı attı.

Şirin Dilan'dan güzel haber sabah'a karşı geldi.Şirin, bulunarak ailesine teslim edildi.