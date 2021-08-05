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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Tatar’dan Kıbrıs şehidi Topel’in kabrine ziyaret

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tatar’dan Kıbrıs şehidi Topel’in kabrine ziyaret
Türkiye ziyaretinde İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehadetinin 57. yıldönümünde Şehit Pilot Cengiz Topel'in kabrini ziyaret etti. Kıbrıs'ta uyarı uçuşu sırasında 8 Ağustos 1964'te şehit düşen Cengiz Topel'in Edirnekapı Sakızağacı Hava Şehitliği'nde bulunan kabrini ziyaret, Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşti. Ersin Tatar'ın, Topel'in şehit düştüğü Kıbrıs'tan getirdiği topraklar ve karanfiller kabrine bırakıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirterek, "Cengiz Topel gibi kahramanların Kıbrıs Türk halkına yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Mekânı cennet olsun. Bütün Türkiye'ye minnet duygularımı şehidimizin kabri başında ifade etmek istiyorum" dedi.
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Tatar’dan Kıbrıs şehidi Topel’in kabrine ziyaret
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