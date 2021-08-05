Tunceli’yi PKK yaktı

Tunceli'nin Hozat İlçesinde çıkan ve rüzgârın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılarak dört gün boyunca devam eden orman yangınını 3 kişilik terörist grubun çıkardığı belirlendi.
ARAÇ TARADILAR
Yapılan tespitlere göre Hozat İlçesinin Amutka ve Gedikler köyleri arasındaki ormanlık bölgede 31 Temmuz günü üç kişilik terörist grup yol kesip sivil bir aracı durdurmak istedi. Aracın bölgeden hızla uzaklaşması üzerine hainler aracı uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tuttu. Olayda araç sürücüsü şoför yara almadan kurtuldu. Olay yerine yakın noktadaki Amutka Jandarma Karakolu'nun silah seslerini duyması üzerine bölgeye İHA, SİHA ve taarruz helikopterleriyle komando birlikleri sevk edildi. Havadan ve karadan operasyon nedeniyle kaçamayıp öldürüleceklerini anlayan hainler, sıcak takibi engellemek için kaçtıkları ormanlık bölgeyi ateşe verdi.
'SİHA GÖRÜNTÜ ALMASIN' DİYE...
Gökyüzünün dumanla kaplanarak helikopterlerin, İHA ve SİHA'ların havadan sağlıklı görüntü almasını engellemek için gözü dönmüş caniler ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra Aliboğazı
istikametine kaçtılar. Dört günde Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi
ve İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yürüterek güçlükle kontrol altına alındığı yangında 1000 dekarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Kod isimleri ve kimlikleri belirlenen üç kişilik PKK'lı terörist grubun terör örgütünün sözde "Dersim Saha Komutanlığı Batı Karargâhı" içinde "özel güç yapılanmasında" oldukları tespit edildi. Hainlerin Kandil'de özel suikast ve sabotaj eğitimleri aldıkları bildirildi. Terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı
bünyesindeki Şahinler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı
'ndaki seçkin birlikler ile 4. Komando Tugayı'na bağlı özel komando birliklerinin katılımıyla bölgede başlatılan hava destekli operasyon genişletildi.