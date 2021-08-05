Ulaştırma Bakanı Alanya’da

Antalya'nın Alanya İlçesi Güzelbağ'ın ormanlık bölgelerinde ve çevre köylerdeki yangınlar devam ediyor. Yangınla mücadele sürerken yangından en çok etkilenen noktalardan olan Güzelbağ'da da çalışmalar sürüyor.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu Güzelbağ'a gitti. Bakan Karaismailoğlu'na Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de eşlik ettiler. Çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara iletti.