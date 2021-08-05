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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:52

Ulaştırma Bakanı Alanya'da

MEHMET AL MEHMET AL
Ulaştırma Bakanı Alanya’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu  Antalya'nın Alanya İlçesi Güzelbağ Mahallesine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. bakan daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı

Antalya'nın Alanya İlçesi Güzelbağ'ın ormanlık bölgelerinde ve çevre köylerdeki yangınlar devam ediyor. Yangınla mücadele sürerken yangından en çok etkilenen noktalardan olan Güzelbağ'da da çalışmalar sürüyor.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu Güzelbağ'a gitti. Bakan Karaismailoğlu'na Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de eşlik ettiler. Çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara iletti.

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Ulaştırma Bakanı Alanya'da
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