Uluslararası Aşı İşbirliği Forumunda Bakan Koca’dan “Fikri Mülkiyet” çağrısı

"YERLİ AŞIMIZ TÜM İNSANLIĞIN KULLANIMA SUNULACAKTIR"



Fikri mülkiyet hakları tartışmasına hala bir çözüm bulunamamasının üzücü olduğunu vurgulayan Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylesine derin etkileri olan bir pandemi yaşıyor olmamıza rağmen bugün dünyanın pandeminin ikinci yılında hala acil durumlarda fikri mülkiyet haklarının sınırını tartışıyor olması ve pandemilerin aciliyet durumu ile çelişmektedir. Henüz bir çözüm bulunamamış olması ise üzücüdür. Bu durum geçmişteki mekanizmaların yetersizliğini, geleceğe yönelik ise sağlam adımların bir an önce atılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Uluslararası işbirliğinin bu konuda hızlandırılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin mevcut durumda Dünya Sağlık Örgütü'ne kayıtlı 20 aşı çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızı planlandığı şekilde tamamlayıp aşımızı kullanıma sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilan ettiği üzere yerli aşımız tüm insanlığın kullanımına sunulacaktır. Aşıya erişim herkesin faydalanması gereken bir sağlık hakkıdır."