Yangın çıkaranlar yanacak! İşte anayasaya göre cezası





Ormanların günümüzde her geçen gün değeri daha da iyi anlaşılan ulusal doğal varlık olduğunu aktaran Akpınar, "Anayasal bir hak olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının önemli bir unsurunu oluşturan ormanlar, günümüzde her geçen gün değeri daha da iyi anlaşılan ulusal doğal varlığımızdır. Birer tabiat varlığı ve değer olan ormanları korumak ve geliştirmek, devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinden biridir. Vatandaş olarak ise ormanlara zarar vermeme yükümlülüğümüz söz konusudur" ifadelerini kullandı.