Yangınlarda son dakika: OGM Termik santralde son durumu ve devam eden yangınları açıkladı

Yangınlarda son dakika: OGM'den bir dizi açıklama daha geldi. Sabaha karşı gelen devam eden ve söndürülen yangınlarla ilgili son durum açıklamasında nokta nokta bilgiler paylaşıldı. Buna göre dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
SON DAKİKA 172 YANGIN KONTROL ALTINDA
28 Temmuz-4 Ağustos arasında 39 ilde çıkan 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alındı. 6 ildeki 16 yangına, 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin personelle müdahale ediliyor.
DEVAM EDEN YANGINLAR
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kritik noktalardaki yangınlarla mücadele sürüyor. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Menteşe ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Tavas ve Güney ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangınlar sürüyor.
MUĞLA'DA 16 HELİKOPTER 5 UÇAK ÇALIŞIYOR
Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları, 16 helikopter ve 5 uçakla devam etti. Milas'ta Sikorsky helikopter, su sepeti takılarak söndürme çalışmalarına katıldı. Marmaris'teki yangın Turgut Mahallesi'ni tehdit etmeye başlayınca, vatandaşlar denizden tahliye edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 3 TUTUKLAMA
Milas'taki yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Fesleğen yaylasında mahsur kalan bir kişi ise 124. Eğitim Filo Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
KARACASU'DA YANGIN KARINCA DAĞINA SIÇRADI
Aydın Karacasu'da önceki akşam çıkan yangını Karınca Dağı'na sıçradı. 150 hektar alanın etkilendiği bölgedeki 16 ev boşaltıldı.
DENİZLİ'DE YENİ YANGIN
Denizli'nin Buldan ilçesinde Türlübey Mahallesi'nde başlayan orman yangınının ardından, Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.
HATAY DÖRTYOL'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Hatay Dörtyol'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 39. Mekanize Piyade Tugayı'ndan 160 asker müdahale ediyor.
ISPARTA: YAZILI KANYON KONTROL ALTINDA
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 15 ev zarar gördü.
AYDIN BOZDOĞAN'DA MÜDAHALE EDİYOR
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yangın, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü.
MENTEŞE MAHALLESİNDE EVLERİ TEHDİT ETTİ
Kavaklıdere'de tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.
'YARALAR EN KISA ZAMANDA SARILACAKTIR'
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile helikoptere binen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın havadan çekerek paylaştığı video, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Milletvekili Gökcan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'den bölgedeki acil ihtiyaçlar konusunda bilgi aldıklarını belirterek, "İhtiyaçların temini için koordinasyonu sağladık. Bölgeye havadan müdahale konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Bölgeye süratle iş makineleri ve su tankeri temini konusunda özel sektör kuruluşları ile görüşerek, desteklerini sağladık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılacaktır" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ATV - A Haber yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
Yangında sekizinci gün. Tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangında otellerde kalanlar var. Tahliye çalışmalarını gerçekleştirdik. Denizden ve karadan tahliye çalışmalarını yaptık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı.
Erdoğan: Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında.
Yangınlarda son durumda bölgedeki Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız.
TOPLAM UÇAK SAYISI 20'YE ÇIKTI
Ama biz sadece bunlarla mücadele etmiyoruz. Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 51 helikopter var.
Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz.
Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an ne yapıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.
"RUSYA BİZE 3 UÇAK, 4 HELİKOPTER GÖNDERDİ"
2002'de su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var. Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz.