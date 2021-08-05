Yangınlarda son dakika: OGM Termik santralde son durumu ve devam eden yangınları açıkladı

'YARALAR EN KISA ZAMANDA SARILACAKTIR'



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile helikoptere binen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın havadan çekerek paylaştığı video, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Milletvekili Gökcan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'den bölgedeki acil ihtiyaçlar konusunda bilgi aldıklarını belirterek, "İhtiyaçların temini için koordinasyonu sağladık. Bölgeye havadan müdahale konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Bölgeye süratle iş makineleri ve su tankeri temini konusunda özel sektör kuruluşları ile görüşerek, desteklerini sağladık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılacaktır" dedi.