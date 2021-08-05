BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun.

ORGENERAL GÜLER'İN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor. Güler, yaş haddini ve bekleme süresini henüz doldurmadı.