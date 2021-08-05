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Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:49

Yeşil Türkiye için 200 bin fidan bağışı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Yeşil Türkiye için 200 bin fidan bağışı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) orman yangınlarıyla topyekün verilen mücadelenin hemen ardından ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek için hazır olduğunu açıklayarak, yangınlarda zarar gören ormanlarımız için 200 bin fidan bağışında bulundu.

Türkiye genelinde meydana getirilen, yurdun dört bir yanında süren yangınlarla dur durak bilmeden mücadele etmeye devam ediyor. Güncel verilere göre ülke genelinde çıkan 154 yangının 146'sı devletimizin tüm imkânlarını seferber etmesiyle kontrol altına alındı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) orman yangınlarıyla topyekün verilen mücadeleye il ve ilçe teşkilatlarıyla destek olmaya devam ederken başlattığı fidan kampanyasıyla 200 bin fidan bağışında bulundu.



Twitter üzerinden 81 il teşkilatının bağış zinciri oluşturmasıyla gerçekleşen kampanyada ilk bağış tweetini Adana attı. 81 ilin takip ettiği kampanya zincirinin ardından ülke genelindeki yangınların söndürülmesi ile yeniden yeşil bir Türkiye için TÜGVA ailesi olarak 200 bin fidan bağışı yapıldığı belirtildi.

TÜGVA MUĞLA TEŞKİLATINDAN YANGINZEDELERE DESTEK

Muğla'da devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında yangınzede ailelere TÜGVA Marmaris boş olan öğrenci yurdunun kapılarını açarken; TÜGVA Milas halka gıda ve içecek yardımında bulundu.

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Yeşil Türkiye için 200 bin fidan bağışı
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