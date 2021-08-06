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Giriş Tarihi: 6.8.2021

200 bin adaya üniversite yolu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
200 bin adaya üniversite yolu

Başkan Erdoğan YKS’de 180 olan baraj puanının 170’e çekilmesi için çalışma yapıldığı müjdesini verdi. Baraj düşerse 200 bin aday daha bir lisans programını tercih etme hakkını kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 4 yıllık lisans programlarını seçmek için geçerli olan 180 baraj puanının indirilmesine yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı. Önceki gün katıldığı televizyon programında konuşan Erdoğan, "Bu sene üniversite imtihanlarında bir sıkıntı yaşandı. 170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Sağ olsun onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız" açıklamasını yaptı. 4 yıllık lisans programlarını seçmek için geçerli olan 180 baraj puanını bu yıl yalnızca 650 bin civarında öğrenci geçebilmişti. Geçen yılına göre barajı geçen aday sayısı yüzde 7 ila yüzde 44 oranında azalmıştı. Hem adaylar hem de eğitimciler baraj puanının 170'e çekilmesini talep etmişti. YÖK, benzer uygulamayı geçen yıl da yapmıştı.

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200 bin adaya üniversite yolu
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