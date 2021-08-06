AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Leyla Bilginel’i eleştirdi: Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı

"NE YANGIN NE VATANDAŞ UMURLARINDA"

Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yangın felaketinin ilk gününden beri sahada olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince yaraları sarmak için mücadele veriyoruz. Bugün bu provokatörle karşılaştık. Ve tekrar gördük. Ne yangın ne vatandaş umurlarında! Nefretleri gözlerini kör etmiş! AK Gençlik sizi daha çok rahatsız edecek" ifadelerini kullandı.