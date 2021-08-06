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Giriş Tarihi: 6.8.2021 23:33 Son Güncelleme: 6.8.2021 23:50

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Leyla Bilginel’i eleştirdi: Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Leyla Bilginel’i eleştirdi: Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı

Türkiye'de art arda çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Şu ana kadar meydana gelen 214 orman yangınından 202'si kontrol altına alındı. Yangınlar mücadele kadar ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar da bu süreçte önem kazanırken, Manavgat'ta yaşanan bir olay tepki çekti. Oyuncu Leyla BilginelAK Parti Gençlik Kolları üyelerine kast ederek, “Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" dedi. Bilginel'in bu tavrı eleştirilerin hedefi olurken, SABAH'a konuşan  AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan "Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı" dedi.

Oyuncu Leyla Bilginel, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşları azarlaması ve AK Parti Gençlik Kolları üyelerine kast ederek, "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" şeklindeki ifadeler kullanması kamuoyunda tepki topladı.

"BUNLARIN ASIL DERDİ HALK DEĞİL DEVLET DÜŞMANLIĞIDIR"

SABAH'a konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; Leyla Bilginel'i eleştirdi ve "Derdi yardım etmek değil devlet ile millet arasına nifak sokmaktır. Derdi destek olmak değil provokatör olmaktır. Derdi dayanışma değil ortalık karıştırmaktır. Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığıdır!" dedi.

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"NE YANGIN NE VATANDAŞ UMURLARINDA"

Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yangın felaketinin ilk gününden beri sahada olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince yaraları sarmak için mücadele veriyoruz. Bugün bu provokatörle karşılaştık. Ve tekrar gördük. Ne yangın ne vatandaş umurlarında! Nefretleri gözlerini kör etmiş! AK Gençlik sizi daha çok rahatsız edecek" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Leyla Bilginel’i eleştirdi: Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı
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