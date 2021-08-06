AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Leyla Bilginel’i eleştirdi: Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı

Oyuncu Leyla Bilginel, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşları azarlaması ve AK Parti Gençlik Kolları üyelerine kast ederek, "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem" şeklindeki ifadeler kullanması kamuoyunda tepki topladı.
"BUNLARIN ASIL DERDİ HALK DEĞİL DEVLET DÜŞMANLIĞIDIR"
SABAH'a konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; Leyla Bilginel'i eleştirdi ve "Derdi yardım etmek değil devlet ile millet arasına nifak sokmaktır. Derdi destek olmak değil provokatör olmaktır. Derdi dayanışma değil ortalık karıştırmaktır. Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığıdır!" dedi.
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"NE YANGIN NE VATANDAŞ UMURLARINDA"
Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yangın felaketinin ilk gününden beri sahada olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince yaraları sarmak için mücadele veriyoruz. Bugün bu provokatörle karşılaştık. Ve tekrar gördük. Ne yangın ne vatandaş umurlarında! Nefretleri gözlerini kör etmiş! AK Gençlik sizi daha çok rahatsız edecek" ifadelerini kullandı.