Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik: Yalan konuşuyorsunuz, itfaiye başkanını ben uyandırdım

CHP'li Zeydan Karalar'ın paylaşımından sonra Mustafa Akgedik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu. Başkan Akgedik, Aladağ'da gece saat 01:15 de yangın çıktığını, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'nı sabahı saat:7:30'da kendisinin uyandırdığını belirterek, "Sabah saat 7:30'a kadar yangın alanında sadece 1 su tankeriniz vardı, Aladağ'da Aski'ye ait su tankerine ancak sabah şoför bulunabildi. Sabah 08.00'den sonra iki su tankeri daha yönlendirebildiniz" ifadelerini kullandı.
"GÜNLERDİR AYAKKABIMIZI ÇIKARMIYORUZ"
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik şunları söyledi: "İtfaiye Daire Başkanınıza 'Evler yanıyor, neden itfaiye aracını yollamıyorsunuz?' dedim, 'Aladağ merkezdeki itfaiyeyi boşaltamam' dedi. Ev yangınlarında uzman olan itfaiye teşkilatı neden sahaya sürülmedi? Aladağ belediyesi 2 arazöz, 6 iş makinası ile hala sahada 24 saat nöbette, vatandaşın işini görüyor, bizler günlerdir ayakkabımızı çıkarmadık, siz neredesiniz? Önce kendi itfaiye teşkilatınızı güçlendirin, sonra bakın diğer işlere."
SABAH'A KONUŞTU
Sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiri sonrası SABAH'a konuşan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, AFAD komşu ilçemiz Kozan'ın Akdam mevkisinde bir yangın olduğu ve destek vermemizi istedi. Bizde hemen 3 iş makinası, 2 arazöz ile yola çıktık. Oradaki koordinasyon merkezinin emrine girdik, gece saat 01:00 sularında Valimiz Başkanlığında toplantı yaptık, 01:30 da Aladağ ilçemiz, Boztahta Mahallesinde yangın olduğu ihbarı aldık ve iki arazöz ile hızlıca mahalleye intikal ettik. Geldiğimizde yangın Boztahta, Çolaklı mezrasını geçmiş, Çolaklı yoluna gelmişti. Büyükşehir Belediyesinin su tankeri müdahale etmeye çalıştı, lakin yüksek alevlerden dolayı geri çekilmek zorunda kaldık."
POYRAZLA ÇOK HIZLI İLERLEDİ
Yangının saatte yaklaşık 60-70 km esen poyraz yüzünden çok hızlı ilerleyerek yayıldığını söyleyen Mustafa Akgedik, "Yangın ihbarı ile Boztahta ve Topallı Mahallelerimizi boşalttık. Saatte yaklaşık 60-70 km esen poyrazda yangın çok hızlı ilerliyordu. Topallı Mahallemize ulaşıp, evleri ve ahırları kontrol ettik, yangın Mahalleyi sardı. Köyde bir yere toplanan vatandaşları kuzeye naklettik ve kısa süre sonra Topallı Mahallesi'nin yolu kapandı, Orman işletme Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri Mahalle içerisinde kaldılar ve epey bir süre çıkamadılar. 03:00 gibi Mahalle yakınında olan bir işletmemizi açıp, koordinasyon merkezi yaptık. Sabah saat 04:30 gibi poyrazın şiddeti azaldı köye tekrar giriş yaptık, girdiğimizde onlarca ev yanıyordu, hızlıca arazözleri köye sokup, yangının yeni sirayet ettiği ondan fazla evi yangın büyümeden söndürdük" diye konuştu.
BİRKAÇ EVİ DAHA KURTARMA ŞANSIMIZ OLACAKTI
Yangında ahırların tekrar tutuştuğunu anlatan Başkan Akgedik: "Özellikle ahırlar tekrar tutuşuyordu, bizim ekiplerimiz ve orman teşkilatının ekipleri ev yangını için eğitimli değillerdi. 7:30 gibi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'nı aradım ve 'Evler yanıyor, neden itfaiye yok, Aladağ'daki itfaiye aracı neden gelmiyor' dedim. 'Aladağ merkezi boşaltamam' dedi, başka yerlerden 3 tane su tankeri yolladılar. Ev yangınları için eğitimli ve donanımlı itfaiye erleri olsa belki birkaç evi daha kurtarma şansımız olacaktı. O gün akşama kadar kurtarabildiğimiz kadar ev ve ahırı kurtardık. Orman arazözleri evleri kurtarmak için çabalayınca, yangın orman tarafında daha da büyüdü. Yaklaşık 1350 km2 olan Aladağ ilçemizde İtfaiye teşkilatının 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı var. Bu kadar geniş alanda çok yetersiz." dedi
"BÜYÜKŞEHİR YETKİLİSİ YOKTU"
Yangın gecesi Koordinasyon Merkezi'nde Adana Büyükşehir Belediye yetkilisini görmediklerini söyleyen Başkan Akgedik sözlerini şöyle tamamladı: "Ayrıca kurulan Koordinasyon Merkezi'nde hiçbir Adana Büyükşehir yetkilisini göremedik. Aladağ Kaymakamlığı, Aladağ Belediyesi, AFAD, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Gönüllü arama kurtarma ekipleri ile koordineli bir çalışma yürüttük, lakin Adana Büyükşehir Belediyesi 200 m ileriye ayrı bir çadır kurarak koordinasyona katılmadı. Aladağ'da yaklaşık 23 ev, yaklaşık 40 ahır hasar gördü. Devletimiz ve hayırseverler ile birlikte, evi yanan vatandaşlarımızın çadırları kuruldu. Yatak, kıyafet, mutfak malzemeleri, buzdolabı, çamaşır makinası, gıda ve hijyen ihtiyaçları giderildi. Telef olan hayvanları alınıp teslim edildi. 6 iş makinesi ve iki arazöz ile yangın alanında çalışmalara devam ediyoruz."