Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik: Yalan konuşuyorsunuz, itfaiye başkanını ben uyandırdım

BİRKAÇ EVİ DAHA KURTARMA ŞANSIMIZ OLACAKTI

Yangında ahırların tekrar tutuştuğunu anlatan Başkan Akgedik: "Özellikle ahırlar tekrar tutuşuyordu, bizim ekiplerimiz ve orman teşkilatının ekipleri ev yangını için eğitimli değillerdi. 7:30 gibi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'nı aradım ve 'Evler yanıyor, neden itfaiye yok, Aladağ'daki itfaiye aracı neden gelmiyor' dedim. 'Aladağ merkezi boşaltamam' dedi, başka yerlerden 3 tane su tankeri yolladılar. Ev yangınları için eğitimli ve donanımlı itfaiye erleri olsa belki birkaç evi daha kurtarma şansımız olacaktı. O gün akşama kadar kurtarabildiğimiz kadar ev ve ahırı kurtardık. Orman arazözleri evleri kurtarmak için çabalayınca, yangın orman tarafında daha da büyüdü. Yaklaşık 1350 km2 olan Aladağ ilçemizde İtfaiye teşkilatının 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı var. Bu kadar geniş alanda çok yetersiz." dedi