Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

"EVDEN ÇIKTĞIM SIRADA BİR ŞEY FARK ETMEDİM"

Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.

"CEZAEVİNDEYKEN DE MEKTUPLAŞIYORLARDI"

Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan D., "Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı" dedi.

ÜMİTCAN UYGUN'UN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN PASTA ALMIŞ

Furkan D. ifadesinin devamında olay günü alkol aldıklarını belirtti ve "Daha sonra Esra Hankulu Ümitcan'ın doğum gününü cezaevinde olduğu için kutlayamadığını bu nedenle pasta aldığını söyledi. Esra Ümitcan'a mesaj attı o geldiğinde çorbacıya gittik daha sonra Esra'nın evine geçtik. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik" şeklinde konuştu.