Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da AK Partili belediyeler yardım için yarışıyor
Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:48

Ankara'da AK Partili belediyeler yardım için yarışıyor

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Ankara’da AK Partili belediyeler yardım için yarışıyor

Güdül'de yangından etkilenen bölgelere ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinasyonunda Güdül Belediyesi ve AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı tarafından yangın bölgelerinde zor durumda kalan hayvanlar için içerisinde hayvan yemi (balya) olan 3 adet yardım tırı muğla'ya gönderildi.

Programda konuşan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın; Millet olarak bir araya geldiğimiz daha çok kenetlendiğimiz günleri yaşıyoruz. Belediyemizin, İlçe Başkanlığımızın ve hemşehrilerimizin katkılarıyla 3 adet tırımızı Muğla'ya gönderdik. Tekrar talep olmasi durumunda diger tırlarımızıda yola çıkaracağız. Yaralarımızı sarmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yangından hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor tez zamanda son bulmasını diliyorum. dedi.

Daha sonra dualar eşliğinde yardım tırları muğla'ya gitmek üzere yola çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da AK Partili belediyeler yardım için yarışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA