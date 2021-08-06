Ankara’da AK Partili belediyeler yardım için yarışıyor

AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinasyonunda Güdül Belediyesi ve AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı tarafından yangın bölgelerinde zor durumda kalan hayvanlar için içerisinde hayvan yemi (balya) olan 3 adet yardım tırı muğla'ya gönderildi.

Programda konuşan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın; Millet olarak bir araya geldiğimiz daha çok kenetlendiğimiz günleri yaşıyoruz. Belediyemizin, İlçe Başkanlığımızın ve hemşehrilerimizin katkılarıyla 3 adet tırımızı Muğla'ya gönderdik. Tekrar talep olmasi durumunda diger tırlarımızıda yola çıkaracağız. Yaralarımızı sarmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yangından hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor tez zamanda son bulmasını diliyorum. dedi.

Daha sonra dualar eşliğinde yardım tırları muğla'ya gitmek üzere yola çıktı.