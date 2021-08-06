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Giriş Tarihi: 6.8.2021 12:25 Son Güncelleme: 6.8.2021 12:37

Bakan Ersoy: Yeni bir Marmaris hikayesini hep birlikte yazacağız

Bakan Ersoy: Yeni bir Marmaris hikayesini hep birlikte yazacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Ersoy, "El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy, Marmaris'teki yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtirken, turizm hedefi ile ilgili soruya da, '25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir hedefimizden sapma yok' yanıtını verdi.

Bakan Ersoy'dan Muğla Marmaris'te önemli açıklamalar

Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok.

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Bakan Ersoy: Yeni bir Marmaris hikayesini hep birlikte yazacağız
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