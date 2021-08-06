Bartın’da vatandaştan Meral Akşener’e sert tepki: Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun

Yaşlı adamın, "Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti" demesi üzerine Akşener, "Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın… Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum" dedi.