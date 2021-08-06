Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, ertelendi mi?

AŞI YADA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK: Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

OKULLAR NE OLACAK?: Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.