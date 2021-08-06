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Giriş Tarihi: 6.8.2021 12:06

CHP’li başkan, çürümeye terk ettiği yüzme havuzunda geri adım attı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li başkan, çürümeye terk ettiği yüzme havuzunda geri adım attı

Bursa’da Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz’ın 2 yıl boyunca çürümeye terk ettiği ve SABAH’ın gündeme getirdiği yüzme havuzunda yaz sonuna girilirken tadilat çalışması başlatıldı. Türkyılmaz, Mudanyalılarla alay edercesine, havuzda tadilata başlandığını ve kısa zamanda havuzu hizmete açacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Mudanya'ya kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzunu mahkeme kararıyla Mudanya Belediyesine devralan, ardından "Mudanya'nın havuzu Mudanyalıların oldu" diyerek müjde veren CHP'li Başkan Türkyılmaz, 2019 yılından bu yana tesisi çürümeye terk etti. Tüm Bakanlık kriterlerine uygun bir şekilde ve çalışır haldeyken tesisi devralan Hayri Türkyılmaz, aradan geçen 2 yılda kapıya kilit vurup tesisi kaderine terk etmişken, yaz sezonu sonunda havuzu açmaya karar verdi.

ÇÜRÜTTÜĞÜ TESİSE TADİLAT YAPIYOR

Devralındıktan sonra kapısı açılmayan tesiste zarar oluşmasına neden olan Türkyılmaz, kendi yaptığı zararı vatandaşın parasıyla onarmaya başladı. Dün bir basın açıklaması yayınlayan Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Yüzme havuzumuzda tadilat çalışmaları başlattık. En kısa sürede havuzumuzu Mudanyalıların hizmetine açacağız" diyerek yaz sonunda başladığı tadilat haberiyle adeta vatandaşlarla alay etti. Mudanyalılar ise CHP'li Başkanın önce çürümeye terk ettiği tesiste daha sonra sanki bir hizmetmiş gibi tadilat yapıldığını duyurmasına tepki gösterdi.

NE ZAMAN AÇILACAK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği bu günlerde tadilata başlayan Belediyenin, havuzu ne zaman hizmete açacağı ise belirtilmedi. Vatandaşlar, 3 ay süren yaz sezonunun son ayında başlanan tadilatın bu ay içerisinde tamamlansa bile bir kıymetinin olmadığını ve havuzun en fazla 15 ila 20 gün hizmet verebileceğini söyleyerek isyan etti.

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CHP’li başkan, çürümeye terk ettiği yüzme havuzunda geri adım attı
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