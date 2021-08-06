Her afette mağdurlara umut ve güç kaynağı

Yeşil vatanı kurtarma çabaları dört koldan devam ederken, devlet, afetten zarar gören vatandaşlara maddi desteğin yanı sıra psikososyal destek de sağlayarak yeniden hayata tutunmalarını sağlıyor. Adana
'nın Kozan ilçesi
Kızlarsekisi Mahallesi'nde bir hafta önce çıkan yangında evleri yanan, gözleri gibi baktıkları bağları ve bahçeleri küle dönen Meryem Sağlam
ve Fatma Okutan
'ın umutları psikosoyal destek ile yeniden yeşerdi. İzmir depreminde psikososyal destek alan Faruk Tuncer
ve depremzede Meryem Tülin Yumlu
da psikososyal destek sayesinde hayata kaldıkları yerden devam ettikleri söyledi. Afetzedeler psikososyal desteğin önemini SABAH'a anlattı:
'UMUDUM TÜKENDİĞİ ANDA GELDİ'
Meryem Sağlam (70):
Evim, bağım bahçem, incir ağaçlarım yandı bitti kül oldu. Ciğerlerimiz yandı. 8 çocuğum var. O ağaçları da 8 çocuğum gibi emek emek büyütmüştüm. Hasta ve yaşlı bir kadınım, ben bunları yeniden nasıl toparlarım diye düşünürken Aile Bakanlığı
'ndan ekipler geldi. Bu kötü günleri hep birlikte atlatacağımızı, yaraları birlikte saracağımızı söylediler. Yitirdiğimiz ağaçlarımızı ve evlerimizi vereceklerine söz verdiler.
Fatma Okutan (64):
Evim gözümün önünde yandı canımızı zor kurtardık. Allah devletimizden razı olsun. Yangının üzerinden bir hafta geçti, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Maddi manevi yaralarımız sarılıyor. Yetkililer gelmese, yardım etmese umutlarımız da kül olurdu.
'AYAĞA KALKAMAZDIM'
İzmir depreminde evi ve hayalleri yıkılan Faruk Tuncer (50):
Deprem sonrası 3 ay boyunca Aile Bakanlığı'ndan psikososyal destek aldım. Umutlarım yerle bir olmak üzereyken devletin şefkatli eli sayesinde yeniden ayağa kalktım. Evimi kurdum. Oğlum bu sayede üniversite sınavına iyi hazırlandı ve Türkiye 762'ncisi oldu. Psikolojik destek almasaydım ne kendim ayağa kalkabilir ne de evimi ailemi toparlayabilirdim. Allah devletimizden razı olsun.
İzmir depremi sonrası destek alan depremzede Meryem Tülin Yumlu (55):
Devletimizden Allah razı olsun ilk etapta çadırlar temin edildi. Bizleri iyileştirme adına her türlü imkân sunuldu. Psikososyal destek almaya devam ediyorum, inanılmaz faydasını gördüm.