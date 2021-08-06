İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın iddialarına cevap: "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi.





Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın." ifadelerini kullandı.

BİR ALGI OPERASYONU DA ANTALYA'DAN

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürerken, CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak algı operasyonu peşine düştü. Günlerdir yangınları bölgeden takip eden bakanların katıldığı koordinasyon toplantılarına CHP'li belediye başkanlarının alınmadığını iddia etti. CHP'li Budak'ın iddiasını çürüten ise CHP'li bir belediye başkanı oldu.

CHP'li vekilin algı operasyonunu yine CHP'li başkan çürüttü | Video



CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Marmaris'te, Bodrum'da aynı şeyi yaşadık. Koordinasyon toplantılarına o ilçenin belediye başkanı alınmıyor" iddiasında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı CHP'li vekil Osman Budak'ın "CHP'li başkanlar toplantıya alınmıyor" algısını yerle bir etti.

Muhittin Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda katıldığı toplantıdan bir fotoğrafa yer verdi ve mesaj paylaştı. Muhittin Böcek, "Antalya'mızda yangınla ilgili önce insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk" ifadelerini kullandı.