Kaçağa göz yumuyor diye şikayet etti, kendi kaçak bina yaptı!

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı hazine arazilerinde kaçak yapılaşmaya göz yumduğu gerekçesi ile Cimer'e şikayet eden ardından da görevden alınan İmar ve Şehircilikten Sorumlu Menderes Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP'li meclis üyesi Gürsel Rüzgar'ın Menderes İlçesi Gümüldür Cumhuriyet Mahallesinde tarım arazisine tarımsal amaçlı depo yapma izni alarak iki katlı kaçak bina kondurduğu ortaya çıktı. Olay İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sırasında ortaya çıktı. Yaşanan şok gelişme sonrası Tarım İl Müdürlüğü kaçak olarak inşa edilen iki katlı binanın yıkılması, tarım arazisinin eski haline döndürülmesi için Menderes Belediyesine yazı yazdı.

SABAH ORTAYA ÇIKARDI

SABAH'ın edindiği bilgiye göre Gürsel Rüzgar, Menderes Belediyesi'nde İmar ve Şehircilikten sorumlu başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak Menderes ilçesi Gümüldür Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde 2730 ada 15 parseldeki tarım arazisi üzerine 150 metrekarelik bir alanda tarımsal depo yapmak için izin istedi. Rüzgar, başvuru ile birlikte yapacağı deponun mimari projesini de müdürlüğe sundu. Tarım İl Müdürlüğü de mimari projeye bakarak izin verdi. Rüzgar, başkan yardımcılığını yürüttüğü Menderes Belediyesi'nin imkanlarını kullanarak ruhsat işlemlerini tamamladı. Ardından da ruhsat için düzenlenen mimari projeye aykırı şekilde tarım arazisine tarımsal amaçlı depo yerine kaçak olarak 150 metrekare taban alanına sahip 2 katlı betonarme bina kondurdu.

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Gürsel Rüzgar'ın yaptığı usulsüzlük, İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sırasında ortaya çıktı. Rüzgar hakkında yasal işlem başlatan Tarım İl Müdürlüğü, kurumdan alınan tarımsal izni, amacı dışında kullanıldığı için iptal etti. Ardından da Rüzgar'ın kısa süre öncesine kadar imar ve şehircilikten sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Menderes Belediyesine yazı yazarak Toprak kanununa aykırı olarak inşa edilen 2 katlı yapının mühürlenmesini, ardından da söz konusu yapının yıkılarak tarım arazisinin eski haline getirilmesini istedi. İmar Kanunu'nu uygulayıp ilçedeki kaçak yapılarla mücadele etmesi gereken CHP'li meclis üyesi Gürsel Rüzgar'ın imar ve şehircilikten sorumlu başkan yardımcısı olduğu dönemde belediyenin imkanlarını kullanarak kaçak yapı yapması bu kadar da olmaz dedirtti.

MENDERES BELEDİYE BASKUSTAFA KARALAR

TOP BELEDİYEDE

Şimdi tüm gözler Gürsel Rüzgar'ın hazine arazilerinde kaçak yapılaşmaya göz yumuyor diyerek CİMER'e şikayet ettiği Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a çevrildi. Kayalar'ın eski başkan yardımcısı Rüzgar hakkında nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.

BURSEL RUZGAR

BUNDAN SONRA NE OLACAK

Tarım il müdürlüğünün Menderes Belediyesine yazdığı yazı sonrası Menderes Belediyesi Rüzgar'ın kaçak yapısını mühürleyecek. Ardından da kaçak yapı ile ilgili encümenden yıkım kararı alınacak. Ayrıca Rüzgar'a kaçak yapı yaptığı için para cezası da kesilecek. Ardından da Rüzgar hakkında Cumhuriyet Savcılığına toprak kanununa muhalefetten suç duyurusunda bulunulacak. Son olarak da Rüzgar'ın yaptığı betonarme yapı yıkılarak tarım arazisi eski haline getirilecek