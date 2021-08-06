Karakoldan 1-2 saate çıkarım diyen şüpheli tutuklandı

SERBEST KALINCA PAYLAŞIM YAPTI

Yıldırım, yaptığı kelepçeli paylaşımda İzmir Bornova Merkez Karakolu'nda gözaltına alındığını söyledi. Serbest kaldıktan sonra da paylaşıma devam eden Yıldırım, polislerin isimlerini vererek tehdit etti. Yıldırım paylaşımında "Kim aldırdı lan bizi. 18 kişi yol gidiyoruz diye çetemi olduk yani. 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatlı silah, 2 uzun namlulu 50 gr dalga lirika, bir tane el bombası. En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın" yazarak Bornova Merkez Karakolu'nu etiketledi.