Koronayı yenmişti ama kurtarılamadı

Aslen Adıyamanlı olan ve uzun yıllardan bu yana Kocaeli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Memicik (39) yaklaşık 3 ay önce rahatsızlandı.

Yapılan kontrollerde Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedavi altına alınan Memicik, zorlu bir tedavi sonrası virüsü yendi. Ancak virüs nedeniyle akciğerleri zarar gördü. Taburcu olduktan sonra şikâyetleri devam eden Memicik, günden güne zayıfladı. 3 gün önce bu rahatsızlıklara bağlı olarak tekrar fenalaşan ve Gebze İlçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Memicik'in ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.