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Giriş Tarihi: 6.8.2021 18:57

Koronayı yenmişti ama kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Koronayı yenmişti ama kurtarılamadı

Yaklaşık 3 ay önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gören ancak hastalığı atlatmasına rağmen, bazı şikâyetleri devam eden Mustafa Memicik(39), 3 gün önce fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Memicik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Aslen Adıyamanlı olan ve uzun yıllardan bu yana Kocaeli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Memicik (39) yaklaşık 3 ay önce rahatsızlandı.

Yapılan kontrollerde Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedavi altına alınan Memicik, zorlu bir tedavi sonrası virüsü yendi. Ancak virüs nedeniyle akciğerleri zarar gördü. Taburcu olduktan sonra şikâyetleri devam eden Memicik, günden güne zayıfladı. 3 gün önce bu rahatsızlıklara bağlı olarak tekrar fenalaşan ve Gebze İlçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Memicik'in ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.

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Koronayı yenmişti ama kurtarılamadı
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