Köylüler isyan etti! ’Misafir gelince utanıyoruz’





'MİSAFİR GELİNCE UTANIYORUZ'



Tekkale Köyü Muhtarı Alaeddin Çağla, "Yıllardır köyümüzde telefonlar çekmiyor. Benden önceki muhtarlar da bu konuda mücadele etti ama olmadı. Muhtar adayıyken, bu konuda vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğimize dair söz verdik. Ancak bir türlü sesimizi duyuramadık, dilekçeler verdik, imzalar topladık ama olmadı.