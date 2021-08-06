MSB'den operasyon açıklaması! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
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MSB'den operasyon açıklaması! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi