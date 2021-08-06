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Giriş Tarihi: 6.8.2021 21:08

Orman Genel Müdürlüğü fotoğraflarla uyardı: Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Orman Genel Müdürlüğü fotoğraflarla uyardı: Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz

Orman Genel Müdürlüğü, ormanlardaki kirliliğe dikkat çekmek için alkol şişelerinin ormanlık alana atıldığını gösteren iki kare fotoğraf paylaştı. İlk karede yeşillik alanda şişeler görülürken, ikinci alanda ise yangın sonrasında şişelerin hali görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü bu iki kare ile birlikte uyarıda bulunarak, “Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz” dedi

Türkiye'de 10 gün önce başlayan orman yangınlarında 44 şehirde 191 orman yangını kontrol altına alındı. Altı şehirde ise 13 tane orman yangınının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ekipler de tüm gücüyle çalışıyor.

İKİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Orman Genel Müdürlüğü, bu süreçte ormanlardaki kirliliğe dikkat çekmek için orman içine atılan alkol şişelerinin görselini paylaştı. İlk karede yeşillik alanda şişeler görülürken, ikinci ormanlık alanda ise yangın sonrasında şişelerin hali görülüyor.

UYARIDA BULUNDU

Orman Genel Müdürlüğü kirliliğe dikkat çekmek için paylaştığı iki kareyle birlikte, "Milletçe birlikte mücadele ediyoruz. Tüm yangınları kontrol altına alacağımıza inancımız tam. Lütfen unutmayın. Yangını söndürmek kadar, yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz" diyerek uyarıda bulundu.

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Orman Genel Müdürlüğü fotoğraflarla uyardı: Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz
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