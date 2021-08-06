Orman Genel Müdürlüğü fotoğraflarla uyardı: Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz

Türkiye'de 10 gün önce başlayan orman yangınlarında 44 şehirde 191 orman yangını kontrol altına alındı. Altı şehirde ise 13 tane orman yangınının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ekipler de tüm gücüyle çalışıyor.

İKİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Orman Genel Müdürlüğü, bu süreçte ormanlardaki kirliliğe dikkat çekmek için orman içine atılan alkol şişelerinin görselini paylaştı. İlk karede yeşillik alanda şişeler görülürken, ikinci ormanlık alanda ise yangın sonrasında şişelerin hali görülüyor.