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Giriş Tarihi: 6.8.2021 21:45 Son Güncelleme: 6.8.2021 21:55

SABAH gündeme getirmişti! Sosyal medyada skandal yasağa tepki yağdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
SABAH gündeme getirmişti! Sosyal medyada skandal yasağa tepki yağdı

İstanbul Sarıyer’de popüler bir plaj işletmesinin tesettürlü kadınlara giriş izni vermediğini ortaya çıkaran SABAH ekibinin haberinin ardından yüzlerce sosyal medya kullanıcısı uygulanan çağdışı yasağa tepki gösterdi. Birçok vatandaş, ünlü plaj işletmesinin skandal uygulaması karşısında ortak mesaj verdi: Hala böyle bir zihniyetin varoluşu çok üzücü bir olay.

İstanbul Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta ünlü bir plaj işletmesinin skandal bir uygulamayı yürürlüğe koyduğu ortaya çıktı.

Plajın kapısına kadar gelen tesettürlü kadınların "Tesettürlü almıyoruz" denilerek geri çevrildiği iddiaları üzerine konu üzerinde çalışma başlatan SABAH ekibi de bizzat plaj görevlileri tarafından aynı yanıtı aldı: Tesettürlü almıyoruz.

SABAH ekibi, şok yanıtın ardından skandal uygulamayı Türkiye gündemine taşıdı. Sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan haber, birçok kullanıcının tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, 21. yüzyılda uygulanan çağdışı yasağa karşı bir oldu, tepkilerini dile işte böyle dile getirdi:

"Halen böyle bir zihniyetin var olması çok üzücü bir olay", "İnsan ayıran bir işletme", "Ayrımcılığa karşı en ağır cezalar verilmeli"...

Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”

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SABAH gündeme getirmişti! Sosyal medyada skandal yasağa tepki yağdı
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