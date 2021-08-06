SABAH gündeme getirmişti! Sosyal medyada skandal yasağa tepki yağdı

Plajın kapısına kadar gelen tesettürlü kadınların "Tesettürlü almıyoruz" denilerek geri çevrildiği iddiaları üzerine konu üzerinde çalışma başlatan SABAH ekibi de bizzat plaj görevlileri tarafından aynı yanıtı aldı: Tesettürlü almıyoruz.
SABAH ekibi, şok yanıtın ardından skandal uygulamayı Türkiye gündemine taşıdı. Sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan haber, birçok kullanıcının tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, 21. yüzyılda uygulanan çağdışı yasağa karşı bir oldu, tepkilerini dile işte böyle dile getirdi:
"Halen böyle bir zihniyetin var olması çok üzücü bir olay", "İnsan ayıran bir işletme", "Ayrımcılığa karşı en ağır cezalar verilmeli"...
Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”