Sağlık Bakanlığı, yangından etkilenen aileleri yalnız bırakmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yangının başladığı tarihten itibaren, Manavgat'ta alevlerin zarar verdiği köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürülüyor. Sağlık ekipleri her gün vatandaşlara genel sağlık taraması hizmeti ve psikolojik destek sunuyor. Sağlık ekibi, gidilen evlerde genel sağlık taraması yaparken, psikososyal destek ekibi de yangından etkilenen vatandaşları dinleyerek ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapıyor. Yaşanan travmaları kayıt altına alan ekipler, düzenli olarak gelip aileleri kontrol ediyor.



GÜNLÜK 6 EKİPLE 15 KÖYDE SAĞLIK TARAMASI



Sağlık taraması yapan ekipte bir doktor, bir hemşire, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı bulunuyor. Günlük 6 ekip, yaklaşık 15 köyde sağlık taraması yapıyor. Yangından etkilenen bölgelerde, vatandaşlara ilkyardım kitleri veriliyor, genel sağlık durumları kontrol ediliyor ve sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar ilgili kurumlara yönlendiriliyor.