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Giriş Tarihi: 6.8.2021 15:07

Sağlık Bakanlığı, yangından etkilenen aileleri yalnız bırakmıyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Sağlık Bakanlığı, yangından etkilenen aileleri yalnız bırakmıyor

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve birçok bölgeye yayılan yangından etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti götürüyor. Vatandaşlara her gün genel sağlık taraması ve psikososyal destek hizmeti sunuluyor. Bir doktor, bir hemşire, bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanından oluşan ekip, yangından etkilenenlerin yaralarını sarmaya çalışıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yangının başladığı tarihten itibaren, Manavgat'ta alevlerin zarar verdiği köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürülüyor. Sağlık ekipleri her gün vatandaşlara genel sağlık taraması hizmeti ve psikolojik destek sunuyor. Sağlık ekibi, gidilen evlerde genel sağlık taraması yaparken, psikososyal destek ekibi de yangından etkilenen vatandaşları dinleyerek ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapıyor. Yaşanan travmaları kayıt altına alan ekipler, düzenli olarak gelip aileleri kontrol ediyor.

GÜNLÜK 6 EKİPLE 15 KÖYDE SAĞLIK TARAMASI

Sağlık taraması yapan ekipte bir doktor, bir hemşire, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı bulunuyor. Günlük 6 ekip, yaklaşık 15 köyde sağlık taraması yapıyor. Yangından etkilenen bölgelerde, vatandaşlara ilkyardım kitleri veriliyor, genel sağlık durumları kontrol ediliyor ve sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

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Sağlık Bakanlığı, yangından etkilenen aileleri yalnız bırakmıyor
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