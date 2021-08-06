SİBERAY uyardı: Teyit etmeden paylaşma!

Türkiye'de başlayan orman yangınları sonrasında sosyal medyada yalan içerikler çokça paylaşılmaya başlandı. Dezenformasyon içeren paylaşımlarla kişiler de manipülasyona uğradı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bazı uyarılarda bulundu.

SİBERAY UYARDI: "DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLMADAN PAYLAŞIM YAPMAYIN!"

SİBERAY, "Teyit etmeden paylaşılan yalan haber, yangını sosyal medyaya taşır" diyerek şunları söyledi:

1-Sosyal medyada hızla yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşın.

2-Farklı kaynaklardan teyit edin.

3-Doğruluğundan emin olmadan paylaşım yapmayın.