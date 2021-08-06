SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor: 202’si kontrol altında

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan devam eden orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının, karadan ve havadan müdahale araçlarının sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.