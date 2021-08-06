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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor: 202'si kontrol altında
Giriş Tarihi: 6.8.2021 22:59 Son Güncelleme: 6.8.2021 23:09

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor: 202'si kontrol altında

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor: 202’si kontrol altında

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, 214 orman yangınından 202'sinin kontrol altına alındığını ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan devam eden orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının, karadan ve havadan müdahale araçlarının sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor: 202'si kontrol altında
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