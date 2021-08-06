Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Dezenformasyonla terör estirme peşindeler"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan orman yangınlarıyla mücadelede tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Erdoğan, 44 ilde çıkan 208 yangından 196'sının kontrol altına alındığını söyledi. Erdoğan görevli olmayanların yangın mahaline alınmayacağı bilgisini verdi.

44 İLİMİZDE ÇIKAN 196 YANGIN KONTROL ALTINDA

Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 196'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yoğun bir çalışma devam ediyor. Yangınlarla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. AZerbaycan'ı özellikle zikretmek durumundayım. Buraya gelmeden önce aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptık. Şu anda 600'ı aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda, bunu arttırabiliriz diyor araç gereçleriyle. Son olarak 100 itfaiyeciyi göndereyim dedi. İsabetli olur dedim. Bugün büyük ihtimalle gelirler. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor.



Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Havada durma süreçleri de yüksek.

150 iş makinesi ki termik santraln etfafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor. Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar "Yangınla mücadelede tüm imkanlar seferber ediliyor"

YANGIN MAHALİNE GÖREVLİ OLMAYANLAR ALINMAYACAK

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz.

Diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 helikopter ve 3 tanker uçak, İspanya 2 amfibik, Hırvatistan 1 amfibik uçak, Azerbaycan bir amfibik uçak ve bir helikopter göndermişti. Yurtdışından temin edilen 4 helikopter de bugün itibariyle yangın söndürme çalışmalarına katılacak.

TERÖR ESTİRME PEŞİNDELER

Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Buraların inşaata açılacağı yönündeki sözler bu yalandır. Asla böyle bir şey yoktur. kılıçdaroğlu'nun da yalandan başka sıfatı yoktur.. bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. 252 milyon fidanı inşalah yıl bitmeden dikeceğiz.

Türkiye'yi garip gureba göstermek için 'Help Turkey' diye kampanya başlattılar. Dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası içinde olanlar var. Bu konuda onlara prim vermeyeceğiz.

Göçmenleri koruması altına alan bir Türkiye herhalde güçsüz bir ülke değil. Biz güçlü Türkiye'yiz. biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. İktidara gelince ne kadar Suriyeli varsa kovacağız diyen bir iktidar değiliz. Ülkemize sığınan insanlara kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık.