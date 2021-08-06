Söndürülen yangın tekrar alev aldı

Yangının tekrar alevlendiğini gören ekipler anında olaya müdahale ettiler. 6 arozöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale ekibi ve 43 personel ile yangına müdahale edilİyor.

Yangının 3 tarafı sarılırken, bir bölge de devam eden yangına ise ekiplerin müdahalesinin devam ediyor. Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği, önlem amaçlı dozerlerin yerleşim yerlerine yakın bölgeye kanal açdığı ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için söndürme ekiplerinin cansiperane çalıştıkları belirtildi. İlk çıkan yangında 0.9 dekarlık alan zarar görmüş idi.