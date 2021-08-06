Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Söndürülen yangın tekrar alev aldı
Giriş Tarihi: 6.8.2021 21:09

Söndürülen yangın tekrar alev aldı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Söndürülen yangın tekrar alev aldı

Karabük Yenice Karayolu Ödemiş köyü mevkiinde 4 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında çıkan ve ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan orman yangını bugün 14.30 sıralarında tekrar alevlendi.

Yangının tekrar alevlendiğini gören ekipler anında olaya müdahale ettiler. 6 arozöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale ekibi ve 43 personel ile yangına müdahale edilİyor.

Yangının 3 tarafı sarılırken, bir bölge de devam eden yangına ise ekiplerin müdahalesinin devam ediyor. Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği, önlem amaçlı dozerlerin yerleşim yerlerine yakın bölgeye kanal açdığı ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için söndürme ekiplerinin cansiperane çalıştıkları belirtildi. İlk çıkan yangında 0.9 dekarlık alan zarar görmüş idi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Söndürülen yangın tekrar alev aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA