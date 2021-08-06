Yangın üzerinden yaptığı provokasyon tepki çekmişti! Suç dosyası kabarık çıktı!

Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'de peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye balta vurmak için sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyon ve karalama içerek paylaşımlar yapılıyor.
Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.
Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alındı.
Yine videoyu servis eden hesap 'Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Güzel Koyuncu'nun de hakkında 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' işlem yapıldığı belirlendi.