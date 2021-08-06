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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:52 Son Güncelleme: 6.8.2021 11:08

Yangın üzerinden yaptığı provokasyon tepki çekmişti! Suç dosyası kabarık çıktı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangın üzerinden yaptığı provokasyon tepki çekmişti! Suç dosyası kabarık çıktı!

Antalya'da meydana gelen orman yangınları ile mücadele hız kesmeden sürerken sosyal medya üzerinden karalama ve provokasyon içerikli video ve mesajlar sürüyor. Twitter'da 'Sade Vatandaş' hesabı üzerinden paylaşılan bir video büyük tepki toplamıştı. Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kadının 'İtfaiye nerede, helikopter nerede' şeklinde sözler söylediği görülürken arkasında bir itfaiyenin olması ve havadan helikopterin geçmesi dikkat çekmişti. Hesap sahibi ve kadının suç dosyalarının kabarık olduğu belirlenirken videodaki kadının gözlatına alındığı öğrenildi.

Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'de peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye balta vurmak için sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyon ve karalama içerek paylaşımlar yapılıyor.

Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.

Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alındı.

Yine videoyu servis eden hesap 'Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Güzel Koyuncu'nun de hakkında 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' işlem yapıldığı belirlendi.

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Yangın üzerinden yaptığı provokasyon tepki çekmişti! Suç dosyası kabarık çıktı!
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