Yangınlarla amansız mücadele sürüyor

3 DAKİKA İÇİNDE 8 HELİKOPTER SU ALIYOR
Türkiye'de, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ve yangın söndürme araçlarına su ikmali sağlanan, 501'i Antalya
'da, 446'sı da Muğla
'da olmak üzere toplam 4 bin 150 gölet ve havuz bulunuyor. Manavgat
Kızıldağ'da yangına müdahale eden helikopterler de bölgeye yakın su havuzundan su alıyor. Havuza 3 dakikada 8 helikopter gelirken, bir helikopter su aldığı sırada diğerleri sırada bekliyor.
MUĞLA
, Antalya, Isparta
, Aydın
ve Denizli
'de 12 ayrı noktada süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
MUĞLA:
Marmaris'te, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla belli bölgelerde kısmen kontrol altına alındı. Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor. Kavaklıdere ilçesinde başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. 11 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.
ANTALYA:
Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerindeki 15 farklı noktada devam eden yangınları söndürme çalışmaları da 6 uçak ve 19 helikopterle sürüyor. Manavgat'ta, Demirciler, Kızıldağ, Sırtköy, Beşkonak, Ahmetler, Beydiğin, Kızılağaç mahallelerinde devam eden yangının, Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'na ulaşmasından endişe ediliyor. Gündoğmuş ilçesinde, Çayırözü ve Güzelbağ'daki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alanya'nın Hıdırellez mevkiinde ise iki noktada yangın çıktı.
ISPARTA:
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde 5 helikopterle sürdürüldü. Karacasu ilçesinde devam eden ve şimdiye kadar 350 hektar alana zarar veren yangında, Bozdoğan'a bağlı Bereketli mahallesi tedbiren boşaltıldı.
DENİZLİ:
Honaz ilçesi Kayapınar mevkiinde orman yangını çıktı.
9 GÜNDE 180 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği sosyal medyada paylaşarak, "Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor" dedi.
Erdoğan ÖZTÜRK-Mehmet AL Hayrettin ŞAŞMAZ- Zeki ÖZKESKİN-KamilCÖMERTLER