252 milyon fidanı yıl sonuna kadar dikeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün cuma namazını İstanbul 'da Çilehane Camisi 'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:5 bin 250 personel, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ile yangınlara müdahale ediliyor. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak. Görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmenin başka sıkıntılar, bunların yanında yaralanmalar meydana getirebilir. Bunların yaşanmasını istemeyiz. Anayasa 'nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi yani benim şahsımın "Buralar da inşaata açılacaktır. Bunların yapımına müsaade edilecektir" istikametinde onayımın olduğu veyahut da parlamentodan böyle bir şey asla yok. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı da yoktur. Böyle bir zamanda muhalefetin eline bir körük verseniz, inanın "Ne yapıyorsun?" demez. Onu da alır beraber yangına gider.Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. Geleceğe Nefes kampanyasıyla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz. Yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadelemiz devam edecektir. İktidarımız döneminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız.Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personel katılıyor. .Orman teşkilatımızda 3 ambifik uçak ve 39 helikopter var. 7 jandarma helikopteri, farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı söz konusu. Rusya 5 tanker uçağı ve 3 helikopter, Ukrayna 3 tanker uçak ve 4 helikopter, bunun yanında İspanya 2 amfibik uçak, Hırvatistan bir amfibik uçak, İran bir tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbaycan bir amfibik uçak ve bir helikopter gönderdi. Son olarak Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde, gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Özel sektör ve STK'ların katkılarıyla yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopter de çalışmalara katılacak.Yanan alanlarda hasartespit çalışmaları devam ediyor.Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlaren kısa sürede giderilecektir.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı arayan Aliyev, özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan bir grup daha göndermeyi önerdi ve böylece personel sayısının 710'a ulaşacağını kaydetti. Azerbaycan'dan gönderilen araç sayısı ise 93. Erdoğan, destek için Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan'a, Ermenistan ordusunun gerçekleştirdiği provokasyonlar hakkında bilgi veren Aliyev, Azerbaycan ordusunun bu gibi provokasyonlara gereken karşılığı verdiğini belirtti. Erdoğan, her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. AABAŞKAN Erdoğan, "MGK bildirisinde dezenformasyon kampanyaları, milli güvenlik sorunu olarak ifade edildi. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Son zamanlarda Türkiye'yi fakir fukara, garip gureba göstermek için, insan söylemek de istemiyor, 'Help Turkey' diye bir kampanya başlattılar. Tabii bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz tek şey var; 'Güçlü Türkiye', biz güçlüyüz. Nitekim fazla dayanamadılar, 'Help Turkey'i çektiler, sildiler. Türkiye'yi Amerika'dan, Avrupa'dan yönetmek suretiyle, benim yalan terörü dediğim şekilde, bir terör estirerek, halkımızı yalana esir etme gayreti içinde olanlar var. Bu konuda biz onlara prim vermeyeceğiz. Kobani'deki Kürt vatandaşlarımızı biz koruma altına aldık. Biz güçlü Türkiye'yiz, biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. 'İktidara gelince ne kadar Suriyeli varsa bunların hepsini kovacağız' diyerek iktidara gelmedik. O, Bay Kemal'in şahsiyetidir. O, mültecileri kovmanın hesabı içinde."Son 10 günde 47 ilde çıkan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur, Isparta ve Karabük'te birer olma üzere 13 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" dedi.