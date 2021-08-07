Giriş Tarihi: 7.8.2021

252 milyon fidanı yıl sonuna kadar dikeceğiz ZEYNEL YAMAN

Başkan Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili konuştu: Her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz. Yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadelemiz devam edecektir