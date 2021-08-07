Alanya’nın Susuz yaylasındaki yangın etkisiz hale getirildi

Alanya Belediyesi Fen İşleri Bölge Sorumlusu Mustafa Gürkan'ın Yangına ilişkin gerekli bilgileri ilgili tüm birimlere aktardı, durumu kritik olan bölgeye havadan müdahale edilebilmesi için Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu ile de iletişime geçti. Gürkan'ın temaslarının ardından 3 defa uçakla yangın söndürme çalışmalarına destek verilen bölgede hava desteğine rağmen söndürme çalışmalarında etkili olunamadı. Gürkan'ın yeniden durumu üstlerine bildirmesinin ardından dün saat 17.00'de bölgeye sevk edilen 2 adet helikopter nokta atışı yaparak yangının büyümesini önledi. Ayrıca ekipler, her türlü ihtimale karşı bölgenin Alanya tarafında bir koridor açtı. Dün yapılan hava müdahalesinin ardından bugün bölgede büyük bir tehlike oluşmadı. Ekiplerin arazinin dik ve sarp olması dolayısıyla güçlükle çalışmaları yürüttüğü, bölgede jandarma, orman şefi, belediyenin personelleri ve bir grup gönüllü vatandaşın çalışmaları yürüttüğü öğrenildi. Arazideki ekipler, duman çıkan yerlere hızlıca müdahale ediyor.