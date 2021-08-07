Aleyna Çakır'ın annesi isyan etti! "O dışarıda oldukça daha çok kadının canı yanacak"

'DAHA ÇOK CANLAR YANAR'

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen ve Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili konuştu. Esen, "Serbest kaldığı süre daha çok canlar yanacak.