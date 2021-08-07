Anne ve epilepsi hastası kızı ölü bulundu

Antalya'da anne Müşerref Şeber (71) ile epilepsi hastası kızı Semra Pişkin (42) evde ölü bulundu. Tanınmaz halde bulunan anne kızın niçin öldüğü araştırılıyor. Polisi alarma geçiren olay Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Sinan Apartmanı 2'inci katında meydana geldi. Apartmandan 2 gündür ağır kokular alan yönetici durumu polise bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler anne ve kızın carsız bedeni ile karşılaştı.

ADLİ TIPA KALDIRILDI

Evde yapılan incelemenin ardından anne Müşerref Şeber (ile epilepsi hastası kızı Semra Pişkin'nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan ilk incelemede anne kızın neden öldüğü tespit edilemedi. Cinayet masası ekipleri ise anne ve kızın aynı anda ölmesini ayrıntılı olaark araştırdıklarını kaydetti. Anne kızın ölüm haberini alan yakınları ise hemen eve koştu. Aldıkları şok haber karşısında yıkıldılar. Polis olayla ilgil ayrıntılı soruşturma ve inceleme başlattı