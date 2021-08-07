Antalya’da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla gerekli koordine kuruldu.

Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 "haber sayfası ve web sitesinin" erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine gerekli bildirim yapıldı.