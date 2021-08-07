Azerbaycan’dan Türkiye’deki yangın bölgelerine destek ekibi

Türkiye'nin Antalya ve Muğla başta olmak üzere diğer bazı illerinde meydana gelen orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.



Yangınla amansızca mücadele eden itfaiye ekiplerine yurt genelinden olduğu gibi dost ülke Azerbaycan da hep yanımızda oldu.



Ankara istikametinden gelen 43 Azerbaycan itfaiye aracı, Kırıkkale'den geçerek yangının aktif olduğu ya da soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelere doğru yola çıktı.



Kırıkkale bağlantı yolu boyunca araçlarını durduran vatandaşlar, dost ülkenin destek ekiplerine yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Güzergahtan geçen itfaiye ekipleri de araçlarının sirenlerini çalarak bu sevgiye karşılık verdi.



Polis ekipleri de itfaiye araçlarının geçişlerinde yol boyunca ve kavşaklarda güvenlik önlemi aldı.