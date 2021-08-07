Başkan Erdoğan: 252 milyon fidanı yıl sonuna kadar dikeceğiz





'YALANDAN BAŞKA SIFATI YOK'

Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi yani benim şahsımın "Buralar da inşaata açılacaktır. Bunların yapımına müsaade edilecektir" istikametinde onayımın olduğu veyahut da parlamentodan böyle bir şey asla yok. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı da yoktur. Böyle bir zamanda muhalefetin eline bir körük verseniz, inanın "Ne yapıyorsun?" demez. Onu da alır beraber yangına gider.