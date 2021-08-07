Son dakika: Başkan Erdoğan Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda Çinli rakibini finalde yenerek kadın boks tarihinde ilk altın madalyayı kazanan Busenaz Sürmeneli'yi arayarak tebrik etti.
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ALTIN MADALYA SONRASI İLK SÖZLER: BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE EDİYORUM
Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
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Kazandığı altın madalyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirten milli boksör, "Hiç ağlamak istemiyordum yenilsem de yensem de ama marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. İnanılmaz mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımla görüştüm biraz önce.
Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum. Bakanımız hep yanımızdaydı ona da teşekkür ederim. Kulübüm Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum. Aileme buradan çok çok selam söylüyorum" dedi.
EMİNE ERDOĞAN, BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.
Emine Erdoğan twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tokyo 2020 Olimpiyatlarında kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.