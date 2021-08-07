Son dakika: Başkan Erdoğan Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti





Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum. Bakanımız hep yanımızdaydı ona da teşekkür ederim. Kulübüm Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum. Aileme buradan çok çok selam söylüyorum" dedi.